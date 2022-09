Elezioni, Crosetto: Legge di bilancio a Bruxelles entro il 16 ottobre, dialogo con Draghi per farla (Di lunedì 26 settembre 2022) “Sono co-fondatore di questo partito e da tecnico ricordo che la Legge di bilancio va mandata a Bruxelles il 16 ottobre. Quindi il nuovo governo avrebbe un giorno per farla. Per questo motivo credo che dovremmo lavorare a una interlocuzione tra il vecchio governo e i nuovi eletti, lavorare a 4 mani”. Lo ha detto Guido Crosetto parlando con i giornalisti nel comitato elettorale di Giorgia Meloni, all’hotel Parco dei Principi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) “Sono co-fondatore di questo partito e da tecnico ricordo che ladiva mandata ail 16. Quindi il nuovo governo avrebbe un giorno per. Per questo motivo credo che dovremmo lavorare a una interlocuzione tra il vecchio governo e i nuovi eletti, lavorare a 4 mani”. Lo ha detto Guidoparlando con i giornalisti nel comitato elettorale di Giorgia Meloni, all’hotel Parco dei Principi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

