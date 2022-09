“È morto mentre correva in spiaggia”. Televisione in lutto, l’addio improvviso a 51 anni (Di lunedì 26 settembre 2022) Bruttissima notizia per il piccolo schermo. Zack Estrin è morto all’improvviso a 51 anni e la Televisione è subito sprofondata nel lutto. Stando alle prime informazioni circolate sul suo decesso, sembra che lui si stesse godendo una giornata di totale relax, infatti era intento a fare jogging su una spiaggia quando ha perso i sensi ed è crollato a terra. Inoltre, sembrerebbe che fosse in buone condizioni di salute, dunque questa dipartita è sopraggiunta senza che ci fossero delle avvisaglie negative sul suo stato fisico. In tanti stanno ricordando in queste ore Zack Estrin, che è morto lasciando tutta la Televisione in lutto. Era conosciuto per essere stato protagonista in un ruolo ben specifico in alcune serie tv che hanno ottenuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Bruttissima notizia per il piccolo schermo. Zack Estrin èall’a 51e laè subito sprofondata nel. Stando alle prime informazioni circolate sul suo decesso, sembra che lui si stesse godendo una giornata di totale relax, infatti era intento a fare jogging su unaquando ha perso i sensi ed è crollato a terra. Inoltre, sembrerebbe che fosse in buone condizioni di salute, dunque questa dipartita è sopraggiunta senza che ci fossero delle avvisaglie negative sul suo stato fisico. In tanti stanno ricordando in queste ore Zack Estrin, che èlasciando tutta lain. Era conosciuto per essere stato protagonista in un ruolo ben specifico in alcune serie tv che hanno ottenuto ...

