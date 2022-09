Calcio: Under 20, domani a Varese amichevole con la Svizzera (Di lunedì 26 settembre 2022) Varese, 26 set. - (Adnkronos) - La Nazionale Under 20 guidata da Carmine Nunziata al suo esordio sulla panchina, è rientrata da Lisbona, dove ha superato di misura i pari età del Portogallo (2-1, i gol di Casadei e Volpato) nel torneo ‘8 Nazioni'. Gli Azzurrini sono già a Varese e domani (27 settembre), alle 17.30 (diretta su Rai Sport +HD) al ‘Franco Ossola', affronteranno in amichevole la Svizzera. Un ulteriore test, che ha lo scopo di affinare i meccanismi di gioco e di aumentare l'intesa di un gruppo che a maggio del 2023 sarà impegnato nel Mondiale di categoria in Indonesia. I ragazzi di Nunziata hanno conquistato la qualificazione al trofeo iridato dopo essere giunti tra le prime quattro squadre all'Europeo Under 19 disputato a luglio in Slovacchia. Sono 25 i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022), 26 set. - (Adnkronos) - La Nazionale20 guidata da Carmine Nunziata al suo esordio sulla panchina, è rientrata da Lisbona, dove ha superato di misura i pari età del Portogallo (2-1, i gol di Casadei e Volpato) nel torneo ‘8 Nazioni'. Gli Azzurrini sono già a(27 settembre), alle 17.30 (diretta su Rai Sport +HD) al ‘Franco Ossola', affronteranno inla. Un ulteriore test, che ha lo scopo di affinare i meccanismi di gioco e di aumentare l'intesa di un gruppo che a maggio del 2023 sarà impegnato nel Mondiale di categoria in Indonesia. I ragazzi di Nunziata hanno conquistato la qualificazione al trofeo iridato dopo essere giunti tra le prime quattro squadre all'Europeo19 disputato a luglio in Slovacchia. Sono 25 i ...

