BeReal: vita vera, ma non troppo (Di lunedì 26 settembre 2022) BeReal è molto diverso dai social network che utilizziamo comunemente, come Instagram e TikToK. Ultimamente BeReal, noto per essere “l’anti instagram” ha conosciuto una grande crescita, soprattutto tra la Generazione Z. LEGGI ANCHE >Stavolta è TikTok a copiare BeReal, un’app francese che sta avendo successo Il successo di BeReal, l’anti social network che piace alla Gen Z Come suggerisce il nome, si tratta di un social dove non esistono filtri e non esiste la programmazione dei contenuti al fine di creare un feed ordinato, esteticamente piacevole e dunque, molto studiato. Il funzionamento di BeReal ormai è noto: gli utenti ricevono una notifica sul telefono ogni giorno, e ogni giorno a orari diversi. Dal momento in cui si clicca sulla notifica si può postare un contenuto: gli utenti hanno due minuti ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 settembre 2022)è molto diverso dai social network che utilizziamo comunemente, come Instagram e TikToK. Ultimamente, noto per essere “l’anti instagram” ha conosciuto una grande crescita, soprattutto tra la Generazione Z. LEGGI ANCHE >Stavolta è TikTok a copiare, un’app francese che sta avendo successo Il successo di, l’anti social network che piace alla Gen Z Come suggerisce il nome, si tratta di un social dove non esistono filtri e non esiste la programmazione dei contenuti al fine di creare un feed ordinato, esteticamente piacevole e dunque, molto studiato. Il funzionamento diormai è noto: gli utenti ricevono una notifica sul telefono ogni giorno, e ogni giorno a orari diversi. Dal momento in cui si clicca sulla notifica si può postare un contenuto: gli utenti hanno due minuti ...

