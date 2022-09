Albert Bourla | numero uno Pfizer di nuovo positivo al Covid

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) –contagio da Sars-CoV-2 peruno di. “Sono risultato– ha annunciato con un tweet il presidente e Ceo del colosso farmaceutico Usa -. Mi sento bene e senza sintomi”. “Non ho ancora ricevuto ilbooster bivalente” aggiornato a Omicron “perché stavo seguendo le linee guida dei Cdc”, i Centers for Disease Control and Prevention americani, “aspettando 3 mesi dal mio precedente casoche risale a metà agosto. Anche se abbiamo fatto grandi progressi, il virus è ancora con noi”, ha ammonito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

