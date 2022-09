A casa con la coca davanti ai figli, coppia in manette (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Una coppia di origine albanese, lui 32enne e lei di 27 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel Casertano perché trovato in possesso di alcune decine di grammi di cocaina. I poliziotti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Caserta hanno fermato prima il 32enne in auto tra i comuni di casagiove e Curti, trovando una decina di dosi di coca nascoste nell’accendino all’interno del bracciolo tra i due sedili anteriori. A quel punto gli agenti si sono fiondati a casa dello straniero, dove c’era la moglie con i bimbi piccoli. La donna, appena visti i poliziotti, è corsa verso il bagno per cercare di disfarsi nel water dell’altra droga custodita in casa, il tutto davanti ai bambini, ma è stata notata dagli agenti che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Unadi origine albanese, lui 32enne e lei di 27 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel Casertano perché trovato in possesso di alcune decine di grammi diina. I poliziotti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Caserta hanno fermato prima il 32enne in auto tra i comuni digiove e Curti, trovando una decina di dosi dinascoste nell’accendino all’interno del bracciolo tra i due sedili anteriori. A quel punto gli agenti si sono fiondati adello straniero, dove c’era la moglie con i bimbi piccoli. La donna, appena visti i poliziotti, è corsa verso il bagno per cercare di disfarsi nel water dell’altra droga custodita in, il tuttoai bambini, ma è stata notata dagli agenti che ...

