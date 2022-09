“Non ci sposiamo più”. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nozze cancellate. Parla lei (Di domenica 25 settembre 2022) Sossio Aruta e Ursula Bennardo, clamoroso scoop. Riflettori accesi sull’ex calciatore e il futuro sentimentale della coppia ex UeD. nozze in vista? Il pubblico pensava di si, e invece qualcosa non è andato come previsto. Sossio Aruta e le nozze con Ursula Bennardo, ma quando arriverà il grande giorno? La proposta, per inciso, c’è stata e l’ex UeD avrebbe anche risposto di ‘si’, ma poi una serie di incomprensioni avrebbero ribaltato la situazione. Leggi anche: “Tu ti vergogni di me!”. GF Vip, Elenoire Ferruzzi affronta Luca Salatino. Tensione alle stelle Sossio Aruta e le nozze con Ursula Bennardo: salta tutto. Clamoroso ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 settembre 2022), clamoroso scoop. Riflettori accesi sull’ex calciatore e il futuro sentimentale della coppia ex UeD.in vista? Il pubblico pensava di si, e invece qualcosa non è andato come previsto.e lecon, ma quando arriverà il grande giorno? La proposta, per inciso, c’è stata e l’ex UeD avrebbe anche risposto di ‘si’, ma poi una serie di incomprensioni avrebbero ribaltato la situazione. Leggi anche: “Tu ti vergogni di me!”. GF Vip, Elenoire Ferruzzi affronta Luca Salatino. Tensione alle stellee lecon: salta tutto. Clamoroso ...

