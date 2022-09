Milan, Maldini: «Con Massara ormai siamo una coppia di fatto. Scudetto? Diverso vincerlo in queste vesti» (Di domenica 25 settembre 2022) Paolo Maldini al Festival dello Sport di Trento 2022 ha parlato dello Scudetto vinto e del rapporto con Massara Paolo Maldini al Festival dello Sport di Trento 2022 ha parlato dello Scudetto vinto e del rapporto con Massara. Le sue dichiarazioni: RAPPORTO CON Massara – «Innanzitutto la coppia nasce da un trio, quando Leonardo decide di andare via mi trovo da solo e per rimanere chiedo di poter costituire il gruppo dirigenziale del Milan. Chiamo Zvone Boban in primis, un mio grande amico e grande conoscitore di calcio, poi ci serviva anche un DS. Sapendo che il Milan era alla ricerca di un DS ho ricevuto tantissime telefonate che parlavano bene di Ricky. Io non lo conoscevo, ma parlandoci abbiamo parlato dei nostri ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Paoloal Festival dello Sport di Trento 2022 ha parlato dellovinto e del rapporto conPaoloal Festival dello Sport di Trento 2022 ha parlato dellovinto e del rapporto con. Le sue dichiarazioni: RAPPORTO CON– «Innanzitutto lanasce da un trio, quando Leonardo decide di andare via mi trovo da solo e per rimanere chiedo di poter costituire il gruppo dirigenziale del. Chiamo Zvone Boban in primis, un mio grande amico e grande conoscitore di calcio, poi ci serviva anche un DS. Sapendo che ilera alla ricerca di un DS ho ricevuto tantissime telefonate che parlavano bene di Ricky. Io non lo conoscevo, ma parlandoci abbiamo parlato dei nostri ...

lucabianchin7 : Intervista di @agrandesso a #Kalulu sulla @Gazzetta_it di oggi: “Maldini molto presente, spiega come difendere senz… - cmdotcom : #Milan, la cessione di #Leao è inevitabile. #Maldini non può permettersi un altro addio a parametro zero - MilanPress_it : ??? #Maldini: 'Cos'è l'#Inter per me? Grande rivalità, ma anche grande rispetto, Milano è questa. Vivo tutto in mani… - edozjg86 : Io voto #Maldini #milan - JosepCili : RT @NicoSchira: #Maldini: “La ventesima squadra della #PremierLeague ha un budget superiore al nostro. Oggi è difficilissimo competere con… -