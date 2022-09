Mara Venier e Silvia Toffanin, la sfida all’ultimo ospite (Di domenica 25 settembre 2022) Mara Venier e Silvia Toffanin hanno ripreso i loro rispettivi posti. La domenica pomeriggio è anche una sfida a colpi…di ospiti. L’estate ci ha salutato e con l’inizio dell’autunno riprendono, a piene mani, le sfide televisive. Il fine settimana è il momento più caldo. Si parte dalle epiche sfide del sabato sera, per arrivare poi a quelle della domenica pomeriggio, non meno accese. Mara-Venier-Silvia-Toffanin-Altranotizia.itDa un lato vi è Mara Venier, con la sua Domenica in, in onda su Rai Uno, che cerca di affrontare e sconfiggere, numeri alla mano, le due corazzate che Mediaset le ha posto contro, Amici, di Maria De Filippi e Verissimo, condotta da Silvia ... Leggi su altranotizia (Di domenica 25 settembre 2022)hanno ripreso i loro rispettivi posti. La domenica pomeriggio è anche unaa colpi…di ospiti. L’estate ci ha salutato e con l’inizio dell’autunno riprendono, a piene mani, le sfide televisive. Il fine settimana è il momento più caldo. Si parte dalle epiche sfide del sabato sera, per arrivare poi a quelle della domenica pomeriggio, non meno accese.-Altranotizia.itDa un lato vi è, con la sua Domenica in, in onda su Rai Uno, che cerca di affrontare e sconfiggere, numeri alla mano, le due corazzate che Mediaset le ha posto contro, Amici, di Maria De Filippi e Verissimo, condotta da...

