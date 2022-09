La trappola nella scheda: "Voto invalidato", quello che oggi non devi fare (Di domenica 25 settembre 2022) Pronti, via. Mancano solo ventiquattr'ore. I seggi per le elezioni politiche del 2022, infatti, si aprono domani (il 25 settembre) alle 7 di mattina e resteranno attivi fino alle 23. Si vota in un giorno unico per il rinnovo della Camera e del Senato, ma non solo: i cittadini siciliani sono chiamati alle urne anche sul fronte regionale. Due schede, la matita copiativa e un po' di pazienza. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Il nostro sistema elettorale è misto: maggioritario all'uninominale e proporzionale al plurinominale. I COLLEGI - Con la riforma del taglio dei parlamentari del 2020 (lo dice il nome) è stato ridotto il numero degli eletti che adesso passano a 400 per Montecitorio e a 200 per Palazzo Madama (prima erano, rispettivamente, 630 e 315). Di conseguenza sono stati ridisegnati anche i collegi (sia uninominali che plurinominali). ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Pronti, via. Mancano solo ventiquattr'ore. I seggi per le elezioni politiche del 2022, infatti, si aprono domani (il 25 settembre) alle 7 di mattina e resteranno attivi fino alle 23. Si vota in un giorno unico per il rinnovo della Camera e del Senato, ma non solo: i cittadini siciliani sono chiamati alle urne anche sul fronte regionale. Due schede, la matita copiativa e un po' di pazienza. Ecco tuttoche c'è da sapere. Il nostro sistema elettorale è misto: maggioritario all'uninominale e proporzionale al plurinominale. I COLLEGI - Con la riforma del taglio dei parlamentari del 2020 (lo dice il nome) è stato ridotto il numero degli eletti che adesso passano a 400 per Montecitorio e a 200 per Palazzo Madama (prima erano, rispettivamente, 630 e 315). Di conseguenza sono stati ridisegnati anche i collegi (sia uninominali che plurinominali). ...

