Juventus, c'è la data per il rientro di Chiesa!

La partenza della Juventus in questa prima parte di stagione è stata così negativa che nemmeno i più scettici potevano aspettarsi un tale avvio. Allegri sembra aver completamente perso la bussola e trovare il bandolo dalla matassa appare ora assai complicato. Con i risultati che non arrivano, per non parlare del gioco completamente inesistente, iniziano ad arrivare le prime frizioni, una tra tutte quella tra il tecnico e Bonucci, che già in passato non si erano amati.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, a dare un pò di respiro al tecnico livornese potrebbe essere il rientro di Federico Chiesa. L'ex Fiorentina potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni ad inizio ottobre, e prima della pausa per il Mondiale lo potremmo addirittura rivedere in campo per qualche manciata di minuti.

