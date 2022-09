Inter in allarme per Brozovic: infortunio con la Croazia (Di domenica 25 settembre 2022) Marcelo Brozovic preoccupa l' Inter : il centrocampista croato è stato costretto ad uscire per infortunio nel primo tempo della partita di Nations League contro l' Austria a Vienna. Da valutare nelle ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 settembre 2022) Marcelopreoccupa l': il centrocampista croato è stato costretto ad uscire pernel primo tempo della partita di Nations League contro l' Austria a Vienna. Da valutare nelle ...

LeBombeDiVlad : ?? #Inter, infortunio per #Brozovic ?? Le condizioni #LeBombeDiVlad #LBDV #News - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Brozovic si infortuna con la Croazia: allarme #Inter verso il Barcellona - sportli26181512 : #Inter in allarme per #Brozovic: #infortunio con la Croazia: Il centrocampista nerazzurro è stato costretto ad usci… - zazoomblog : Inter Brozovic si fa male con la Croazia: allarme verso il Barcellona - #Inter #Brozovic #Croazia: #allarme - sportli26181512 : Inter, Brozovic si fa male con la Croazia: allarme verso il Barcellona: Inter in ansia per le condizioni di Marcelo… -