Corrado Stajano incrocia Berlusconi in coda al seggio La reazione sorpresa dello scrittore | “Ma è lui questo o è una maschera?”

Lo scrittore novantaduenne Corrado Stajano ha incrociato Silvio Berlusconi al seggio dove si era recato per votare. Il presidente di Forza Italia si trovava in coda, in attesa del proprio turno, con la compagna Marta Fascina. "Ma è lui questo o è una maschera?" ha detto sorpreso Stajano, mentre cercava di uscire e farsi spazio tra la ressa a i bodyguard. Il suo commento è stato catturato dalle telecamere e dai giornalisti che si trovavano lì proprio per l'ex premier.

