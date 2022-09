Contano i risultati di Salvini, Conte e Calenda. Tutto il resto è noia (Di domenica 25 settembre 2022) Cosa ci interessa davvero del risultato elettorale in arrivo tra qualche ora? Non certo qualcosa che riguarda Giorgia Meloni o Enrico Letta, ovviamente per ragioni opposte. Meloni esce vincitrice dal voto di settembre 2022, raggiungendo lo storico risultato di portare la destra italiana in cima alla classifica con conseguente premio/fardello di succedere a Mario Draghi a Palazzo Chigi. L’impresa sarà complessa ed il cammino irto di ostacoli, ma questo sarà argomento delle prossime settimane. Letta ha mancato l’obiettivo delle alleanze (M5S da un lato e Azione dall’altro) e quindi si è trovato a condurre una campagna elettorale persa in partenza: l’ha fatto dignitosamente ma senza poter incidere sul risultato finale, che sarà quello di riportare la sinistra all’opposizione. Cosa ci resta allora da scoprire, cosa può portarci a restare svegli fino a ora tarda per capire come hanno votato ... Leggi su formiche (Di domenica 25 settembre 2022) Cosa ci interessa davvero del risultato elettorale in arrivo tra qualche ora? Non certo qualcosa che riguarda Giorgia Meloni o Enrico Letta, ovviamente per ragioni opposte. Meloni esce vincitrice dal voto di settembre 2022, raggiungendo lo storico risultato di portare la destra italiana in cima alla classifica con conseguente premio/fardello di succedere a Mario Draghi a Palazzo Chigi. L’impresa sarà complessa ed il cammino irto di ostacoli, ma questo sarà argomento delle prossime settimane. Letta ha mancato l’obiettivo delle alleanze (M5S da un lato e Azione dall’altro) e quindi si è trovato a condurre una campagna elettorale persa in partenza: l’ha fatto dignitosamente ma senza poter incidere sul risultato finale, che sarà quello di riportare la sinistra all’opposizione. Cosa ci resta allora da scoprire, cosa può portarci a restare svegli fino a ora tarda per capire come hanno votato ...

