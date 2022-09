Christillin | «Nella Juve qualcuno sta mandando messaggi attraverso i media | è un errore»

(Di domenica 25 settembre 2022) Il Giornale intervista Evelina, membro Uefa nel Consiglio Fifa e storica tifosa dellantus. Ribadisce la sua fiducia in Massimiliano Allegri, nonostante la crisi dellantus. «Ho fiducia in Massimiliano. Credo che si proseguirà con lui. Ma la tendenza va invertita. Così com’è ora, laè sbrindellata». Ad amareggiarla più di ogni altra cosa è «la mancanza di nerbo e di reazione. Cuore e orgoglio fanno parte del dna bianconero e vanno ritrovate al più presto». Punta il dito su quanto accade all’interno del club bianconero:stala stampa, dice, mentre occorrerebbe un confronto chiaro e diretto. «sta sbagliando anche a livello comunicativo. Si mandano ...

