Ultras Inter: «Zhang vattene». Lui cerca acquirenti ma vuole 1,2 miliardi (Di sabato 24 settembre 2022) Gli Ultras dell’Inter rompono con la società: Zhang vattene è lo striscione sulla pagina Facebook della Curva Nord. Ne scrive il Corriere dello sport. La Curva Nord “rompe” con la proprietà dell’Inter e la presa di posizione degli Ultras è destinata a far discutere. Dopo la riunione svolta come ogni giovedì sera nel solito punto di ritrovo vicino a San Siro, ieri mattina sulla pagina Facebook della Curva (L’Urlo della Nord) è arrivata la “sentenza”, sintetizzata in due sole parole, “Zhang vattene”, peraltro comparse pure su un muretto vicino a San Siro. Nessun comunicato o nessuna spiegazione aggiunta. È chiaro che la presa di posizione della curva non gli faccia piacere, ma è altrettanto scontato che non cambi i suoi programmi. Da viale della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) Glidell’rompono con la società:è lo striscione sulla pagina Facebook della Curva Nord. Ne scrive il Corriere dello sport. La Curva Nord “rompe” con la proprietà dell’e la presa di posizione degliè destinata a far discutere. Dopo la riunione svolta come ogni giovedì sera nel solito punto di ritrovo vicino a San Siro, ieri mattina sulla pagina Facebook della Curva (L’Urlo della Nord) è arrivata la “sentenza”, sintetizzata in due sole parole, “”, peraltro comparse pure su un muretto vicino a San Siro. Nessun comunicato o nessuna spiegazione aggiunta. È chiaro che la presa di posizione della curva non gli faccia piacere, ma è altrettanto scontato che non cambi i suoi programmi. Da viale della ...

napolista : Ultras Inter: «Zhang vattene». Lui cerca acquirenti ma vuole 1,2 miliardi Sulla pagina Facebook della Curva Nord.… - agnexnicozale : FINALMENTE IL NOSTRO CAPO ULTRAS PER ECCELLENZA TITOLARE???? #ItaliaInghilterra #Inter #Dimarco… - Militos_Way : @cicciovalenti Penso che da quando non c'è più Moratti mi piace poco l'Inter. Non è un anno, due o tre.. sono 10 an… - tuttointer24 : Inter, la Curva Nord non ci sta: ultras contro Zhang ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -