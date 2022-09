Tutti i conduttori di Striscia la Notizia 2022/2023 (Di sabato 24 settembre 2022) Siani e Argentero Che Alessandro Siani e il debuttante Luca Argentero apriranno la nuova stagione di Striscia la Notizia martedì 27 settembre 2022, è cosa nota. Ma chi saranno gli altri conduttori che si alterneranno nei mesi a venire dietro al bancone del tg satirico di Canale 5? Tra aficionados e granitiche certezze, ecco il calendario completo deciso da Antonio Ricci per l’edizione numero 35 dal sottotitolo La Voce dell’Intransigenza (qui, invece, le nuove veline). Striscia la Notizia: i conduttori della nuova stagione - Alessandro Siani e Luca Argentero dal 27 settembre al 1 ottobre 2022; - Alessandro Siani e Vanessa Incontrada dal 3 ottobre al 22 ottobre 2022; - Roberto Lipari e Sergio Friscia dal 24 ottobre al 10 dicembre ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 24 settembre 2022) Siani e Argentero Che Alessandro Siani e il debuttante Luca Argentero apriranno la nuova stagione dilamartedì 27 settembre, è cosa nota. Ma chi saranno gli altriche si alterneranno nei mesi a venire dietro al bancone del tg satirico di Canale 5? Tra aficionados e granitiche certezze, ecco il calendario completo deciso da Antonio Ricci per l’edizione numero 35 dal sottotitolo La Voce dell’Intransigenza (qui, invece, le nuove veline).la: idella nuova stagione - Alessandro Siani e Luca Argentero dal 27 settembre al 1 ottobre; - Alessandro Siani e Vanessa Incontrada dal 3 ottobre al 22 ottobre; - Roberto Lipari e Sergio Friscia dal 24 ottobre al 10 dicembre ...

archiettoliber : @agorarai I tecnici si sono ribellati alla faziosità vergognosa di #agorarai e della @la_giando e di tutti i conduttori di @RaiTre? - Zanotti9Zanotti : @IPredicatore @a_meluzzi E draghi e pregliasco ,bassetti, e tutti I conduttori di quei programmi spazzatura e suo… - Arabella2071 : @lamelasulweb E come farebbero poi tutti i conduttori delle trasmissioni post voto? Questa cosa farebbe male a… - roberto35207701 : @mazzolimarco @Risorgiamo Il Berlusca avrà tanti difetti.... ma non ha mai imposto una linea editoriale ( confermat… - iac_cost : @matteosalvinimi E non solo. Dovreste mandare a casa tutti i giornalisti/e e conduttori/trici della informazione pu… -