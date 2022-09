Traffico Roma del 24-09-2022 ore 11:30 (Di sabato 24 settembre 2022) Luceverde Roma me li trovati all’ascolto e studio Maria Barbera Taormina percorribile senza problemi raccordo anulare tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila Traffico rallentato sulla diramazione Roma sud dal raccordo a Torrenova mettere sulla Pontina possibili disagi per una riduzione della carreggiata a causa di lavori tra le uscite di Tor de’ Cenci via di Decima Roma rallentamenti via Muzio Scevola all’altezza di via Camilla causa di un incidente mentre un concerto all’Eur palazzo dello sport è previsto per le 21 sono possibili i disagi alla circolazione concerto anche al Circo Massimo in programma alle 21 di sera dalle 17 chiusura al Traffico in tutta l’area circostante deviazioni per le linee bus stazione sempre nel pomeriggio in piazza dei Santi Apostoli dalle 17 alle 19 anche qui ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022) Luceverdeme li trovati all’ascolto e studio Maria Barbera Taormina percorribile senza problemi raccordo anulare tratto Urbano della A24L’Aquilarallentato sulla diramazionesud dal raccordo a Torrenova mettere sulla Pontina possibili disagi per una riduzione della carreggiata a causa di lavori tra le uscite di Tor de’ Cenci via di Decimarallentamenti via Muzio Scevola all’altezza di via Camilla causa di un incidente mentre un concerto all’Eur palazzo dello sport è previsto per le 21 sono possibili i disagi alla circolazione concerto anche al Circo Massimo in programma alle 21 di sera dalle 17 chiusura alin tutta l’area circostante deviazioni per le linee bus stazione sempre nel pomeriggio in piazza dei Santi Apostoli dalle 17 alle 19 anche qui ...

