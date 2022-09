Spinazzola: 'La vittoria in Conference una liberazione. Mi manca ancora qualcosa' (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA - Leonardo Spinazzola lavora sodo per farsi trovare pronto per la ripresa del campionato in programma il primo ottobre contro l'Inter. Il terzino giallorosso ha saltato anche i giorni di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA - Leonardolavora sodo per farsi trovare pronto per la ripresa del campionato in programma il primo ottobre contro l'Inter. Il terzino giallorosso ha saltato anche i giorni di ...

sportli26181512 : Spinazzola: 'La vittoria in Conference una liberazione. Mi manca ancora qualcosa': Il terzino giallorosso si raccon… - siamo_la_Roma : ?? #Spinazzola: “La vittoria in Conference è stata una liberazione dopo un anno incredibile” #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #Spinazzola: 'Questo infortunio è uno dei peggiori per un calciatore. Sto cercando comunque di riprendere il più… - siamo_la_Roma : ?? #Spinazzola: 'Stimavo Batistuta. Anche vedere Totti e Cassano insieme era troppo bello' #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #Spinazzola si è raccontato in un podcast ?? “La vittoria in Conference è stata una liberazione' ?? Le parole de… -