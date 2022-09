Sant’Angelo a Cupolo | tassa rifiuti 2022 | incrementi minimi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Maria Grazia Micco, assessore al bilancio ed ai tributi presso il comune di. “Costretti a fare i conti con la scarsità delle risorse disponibili, l’Amministrazione Cataffo ha stabilito di dare priorità alla riduzione della evasione fiscale per dotarsi delle risorse finanziarie idonee a garantire i necessari servizi alla popolazione. Un’azione incisiva che in pochi mesi ci ha permesso di accertare mancati versamenti di tributi, prevalentemente IMU e TASI, per circa 1 milione di euro, solo per le annualità 2017 e 2018. In materia di, in questi giorni i nostri concittadini stanno ricevendo gli avvisi di pagamento per l’anno. ...