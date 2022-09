Renato Zero al Circo Massimo festeggia il compleanno e la carriera con sei concerti-evento. E dice: “Che fretta c’era di votare? Qualcuno voleva lasciare in tutta fretta?” (Di sabato 24 settembre 2022) “Quante vite mi hai lasciato vivere. Ci sei stata sempre, mia bellissima gente. Abbi cura di te. E di me…”. Renato Zero ha voluto fare una dedica speciale ai suoi 15mila sorcini presenti in platea con l’inedito “Quel bellissimo niente”. Così si è aperta ieri la prima delle sei date di Renato Zero al Circo Massimo di Roma (il 23, 24, 25, 28, 30 settembre e primo ottobre) per un totale di 100mila biglietti venduti. L’artista ha voluto festeggiare, in anticipo, i 72 anni (li compirà il 30 settembre) e 55 anni di carriera. Ad accompagnare per tre ore di musica, il cantautore 50 elementi dell’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, diretta dal maestro Adriano Pennino, una band di 7 musicisti (Danilo Madonia alle tastiere e pianoforte, Lele Melotti alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) “Quante vite mi hai lasciato vivere. Ci sei stata sempre, mia bellissima gente. Abbi cura di te. E di me…”.ha voluto fare una dedica speciale ai suoi 15mila sorcini presenti in platea con l’inedito “Quel bellissimo niente”. Così si è aperta ieri la prima delle sei date dialdi Roma (il 23, 24, 25, 28, 30 settembre e primo ottobre) per un totale di 100mila biglietti venduti. L’artista ha volutore, in anticipo, i 72 anni (li compirà il 30 settembre) e 55 anni di. Ad accompagnare per tre ore di musica, il cantautore 50 elementi dell’Orchestra Filarmonica della Franciacorta, diretta dal maestro Adriano Pennino, una band di 7 musicisti (Danilo Madonia alle tastiere e pianoforte, Lele Melotti alla ...

