(Di sabato 24 settembre 2022) Dopo settimane di articoli,, maldicenze, interviene la Federazione internazionale degli. Questo chiacchiericcio stal’immagine di una disciplina da sempre sinonimo di serietà, intelligenza e concentrazione. Tutto è nato dopo la decisione del campione del mondo Magnus Carlsen di ritirarsi dopo solo una mossa contro il 19enne americano Hans Niemann. Si stavano affrontando on line alla Julius Baer Generation Cup. In precedenza il norvegese si era ritirato da un altro torneo, la Sinquefield Cup, dopo aver perso di persona con lo stesso Niemann. Il ritiro dopo una mossa ha destato scalpore e ha scoperchiato il vaso di Pandora. Anche se Carlsenn non ha rilasciato dichiarazioni chiare ma le allusioni sono state pesanti. “Se parlo, mi metto in un grande problema”, si è espresso così con una Gif sui social. Ha ...

CarloCalenda : Quando qualcuno ti dice che ti ha salvato perché ti ha dato un sussidio e non istruzione, cultura e lavoro, ti sta… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @napolista: Qualcuno sta rovinando gli scacchi. Gossip, sospetti (imbrogli con vibratori anali) e ora un’indagine Le accuse più o meno… - giuseppeceraud : RT @Iperborea_: Allora qualcuno prenda in disparte Elenoire, la guardi negli occhi, la scuota e le dica “CHE CAZZO STAI FACENDO IL TUO PERC… - napolista : Qualcuno sta rovinando gli scacchi. Gossip, sospetti (imbrogli con vibratori anali) e ora un’indagine Le accuse pi… - mjlleguerre_ : che qualcuno faccia stare zitta sta prof -

Il Foglio

... poiha iniziato a sospettare che si fosse invaghita davvero. Sarà così oppure è solo una ... Luca Salatino vuole già lasciare il GF Vip In tutto ciò Luca Salatinomeditando di abbandonare ...Comela tua voce a 50 anni La questione principale per me è che ovviamente fumo, bevo e mi ... Quindia un certo punto ha visto quel filmato e ha detto: 'Sai, potresti anche farlo con l'... Con chi sta la Cgil alle elezioni del 25 settembre L'attrice 88enne, nata da genitori sordi, ha recitato anche in "L'esorcista II" e "Perry Mason". Di recente, in "Shameless", è stata la madre spacciatrice di Frank Gallagher ...L'attrice, vincitrice dell'Oscar per la sua interpretazione dell'infermiera Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo, si è spenta ieri nella sua casa.