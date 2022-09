Putin | pene più severe per i disertori centinaia di arresti per le proteste anti mobilitazione

(Di sabato 24 settembre 2022) - Arriva la stretta del leader russo che firma un emendamento al codice penale:inasprite fino a 10 anni per chi rifiuta di rispondere alla leva militare, che diventano 15 in caso di ...

...di Zaporizhzhia e nell'oblast di Kherson agli uomini che hanno ricevuto passaporti della Federazione sta arrivando la notifica di convocazione per la mobilitazione annunciata da Vladimir, fa ...- Arriva la stretta del leader russo che firma un emendamento al codice penale:inasprite fino a 10 anni per chi rifiuta di rispondere alla leva militare, che diventano 15 in caso di mobilitazione o legge marziale. Dall'Onu Lavrov: oggi si decide il futuro ordine ...Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato una legge che inasprisce le pene per renitenti e coloro che si rifiutano di andare a combattere ...