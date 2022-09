Putin firma una legge con pene più dure e dall' Ue si teme minaccia nucleare

(Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente della Russiahato unaconpiùper chi si arrende o diserta. Intanto Josep Borrell (Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e sicurezza) avverte: "Prendiamo sul...

Il presidente russo Vladimirha firmato un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. La diserzione o la mancata comparizione alla leva è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro ......35legge: pene più dure per disertori, facilitazioni per cittadinanza a stranieri in esercito 15:29 Mosca, nominato 'macellaio di Mariupol' Mizintsev alla logistica 14:48 Russia, proteste ...Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. La diserzione o la mancata comparizione alla leva è punita con la reclusione ...La diserzione o la mancata comparizione alla leva è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che si arrendono volontariamente al nemico dovranno affrontare una pena detentiva fino a die ...