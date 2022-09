MeglioNotizie : Ports 1961 sperimenta con i classici - hadidsbiebs : vittoria ceretti for ports 1961 ss23 -

Agenzia ANSA

Sperimentare con i classici, facendoli a pezzi e sovrapponendoli a strati: il direttore artistico Karl Templer concepisce così la nuova collezione, in passerella oggi a Milano. Nella collezione si mescolano codici dell'abbigliamento da giorno e da sera, maschile e femminile. I blazer sartoriali sono smaterializzati da secondi strati; ...24 Settembre :alle 9.30, Ermanno Scervino alle 10.30, Jil Sander alle 12.30, Salvatore Ferragamo alle 13.30, Dolce e Gabbana alle 14.30, Trussardi alle 16.00, Philosophy by Lorenzo ... Ports 1961 sperimenta con i classici - Fashion Week Sperimentare con i classici, facendoli a pezzi e sovrapponendoli a strati: il direttore artistico Karl Templer concepisce così la nuova collezione Ports 1961, in passerella oggi a Milano. (ANSA) ...Luci soffuse, il battito ovattato della prima pioggia autunnale sul soffitto a vetri. Ancora una volta è un ex capannone industriale a fare da ...