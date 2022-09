Passivo record alla Juventus. E i conti mettono a rischio anche Allegri (Di sabato 24 settembre 2022) Quinto bilancio in rosso e il Passivo più alto di sempre nella storia della Juventus: 254,3 milioni. Forse bisogna leggere i numeri per capire qualcosa di più sul futuro della società bianconera. E ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) Quinto bilancio in rosso e ilpiù alto di sempre nella storia della: 254,3 milioni. Forse bisogna leggere i numeri per capire qualcosa di più sul futuro della società bianconera. E ...

