LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: Honda attacca Ducati e Yamaha sotto la pioggia (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.13 Quinto tempo per Quartararo. Il campione del mondo in carica prova a prendere confidenza con il tracciato nipponico, pista di casa di Yamaha. 4.11 La graduatoria aggiornata. 1 93 M. MARQUEZ 1:55.232 2 23 E. BASTIANINI +0.978 3 88 M. OLIVEIRA +1.003 4 89 J. MARTIN +1.170 5 20 F. QUARTARARO +1.628 6 35 C. CRUTCHLOW +1.772 7 49 F. DI GIANNANTONIO +1.823 8 21 F. MORBIDELLI +1.883 9 73 A. MARQUEZ +1.971 10 43 J. MILLER +2.051 4.09 Attiva puntuale l'acuto di Marquez. Ottimo ritmo per il centauro di Honda che si sta mostrando oltremodo competitivo nell'impianto di Motegi. 4.09 Bastianini! Ducati abbassa il crono di riferimento in 1.56.210.

