(Di sabato 24 settembre 2022) Il ritorno di Sébastien Ogier negli ultimi tre round iridati, significa che ilgare diper questo 2022 finisce qui. Ma il finlandese resta fiducioso in vista del rinnovo con Toyota anche nel 2023. Il2022 di Esapekkaè ufficialmente terminato all’Acropolis, il pilota finlandese non prenderà parte alle rimanenti tre Source

motorionline : #WRC | Esapekka Lappi ha concluso la propria stagione nel WRC 2022 con tre gare d'anticipo: il pilota ha commentato… -

Lappi: "Sapevo da tempo che il mio programma sarebbe finito in Grecia" Con l'ufficialità della presenza di Sébastien Ogier agli ultimi due appuntamenti della stagione del WRC 2022, a cui si aggiunge anche la presenza all'imminente Rally della Nuova Zelanda valido come te ...Esapekka Lappi ha cercato in tutti i modi di ottenere un nuovo contratto per la stagione 2023 con Toyota ed alcuni voci suggeriscono ci sia riuscito. Nonostante dovesse condividere il sedile con l'ott ...