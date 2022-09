Giorgia Meloni potrebbe ancora inciampare tra le pieghe del Rosatellum (Di sabato 24 settembre 2022) Fratelli d’Italia ha bisogno di una vittoria rotonda per zittire tutti, ma i collegi uninominali al Sud possono riservare parecchie sorprese: è il motivo per cui era così tesa in chiusura di campagna elettorale a Napoli Leggi su linkiesta (Di sabato 24 settembre 2022) Fratelli d’Italia ha bisogno di una vittoria rotonda per zittire tutti, ma i collegi uninominali al Sud possono riservare parecchie sorprese: è il motivo per cui era così tesa in chiusura di campagna elettorale a Napoli

Fata_Turch : RT @vannifrediani: @jacopo_iacoboni Si può sempre contare sul fatto che gli italiani hanno la memoria di un pesce rosso affetto da Alzheime… - marcelgiorda : RT @Iperbole_: Per Sallusti Giorgia Meloni non è omofoba perché volendo unioni tra uomo e donna permette di far nascere altri gay ?? È la c… - Wleimmersioni : RT @vannifrediani: @jacopo_iacoboni Si può sempre contare sul fatto che gli italiani hanno la memoria di un pesce rosso affetto da Alzheime… - InfoEdisave : RT @PagellaPolitica: ?? Per una manciata di voti, Matteo Salvini ha vinto la Pagella Cup per l’errore peggiore in questa campagna elettorale… - SilvioMostacci : RT @pietroraffa: Nel partito di Giorgia Meloni si fanno saluti romani e le coppie omosessuali vengono definite illegali. Serve altro per no… -