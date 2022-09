Collovati: “Per lo Scudetto si può parlare di Napoli, Milan e Inter” (Di sabato 24 settembre 2022) Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della lotta Scudetto in Serie A ma non soltanto Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 settembre 2022) Fulvio, ex difensore di, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della lottain Serie A ma non soltanto

Adoir8_ : RT @tuttonapoli: Collovati vede il Napoli in pole position per lo Scudetto: “Ad oggi è la favorita” - tuttonapoli : Collovati vede il Napoli in pole position per lo Scudetto: “Ad oggi è la favorita” - AntonioTisi : Dalle 20.35, #calcio, #NationsLeague: Italia-Inghilterra con Francesco Repice e Daniele Fortuna. Al termine il comm… - dmar1210 : @LeCopse96 C'è pure quella contro la pericolosissima e rischiosissima 'costruzione dal basso'. Con Collovati a farg… - fRa_gAv : Esempio. Oggi Collovati alla radio ha detto: 'Questi staff di oggi sono ipertrofici, match analyst, preparatori...… -