palermo24h : Cinisi, proprietario di un camping spara e ferisce 2 clienti dopo un litigio per il conto della… - palermo24h : Cinisi, padre e figlio feriti da arma da fuoco dal proprietario di un residence, il litigio per il… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Cinisi (Palermo), due uomini feriti a colpi d'arma da fuoco in un camping #palermo #torrepozzillo #cinisi https://t.c… - MediasetTgcom24 : Cinisi (Palermo), due uomini feriti a colpi d'arma da fuoco in un camping #palermo #torrepozzillo #cinisi - GDS_it : Spari in un camping a #Cinisi, padre e figlio feriti a colpi d'arma da fuoco. Sono entrambi ricoverati… -

commenta Due uomini, padre e figlio, sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco in un camping vicino Torre Pozzillo, a, in provincia di. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Uno dei due è arrivato in ospedale a bordo di un'auto, un secondo è stato portato all'ospedale Villa Sofia dai sanitari del ..., 24 SET Due uomini, padre e figlio, sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco in un camping vicino Torre Pozzillo, a, in provincia di. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Uno dei due è arrivato in ospedale a bordo di un'auto, un secondo è stato portato all'ospedale Villa Sofia dai sanitari del ...Due uomini sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco in un camping a Cinisi in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini. Uno dei due è arrivato in ospe ...Due uomini, padre e figlio, sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco in un camping vicino Torre Pozzillo, a Cinisi, in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Uno dei due è a ...