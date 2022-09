Calendario Laver Cup 2022 oggi: orari partite, dove vederle in tv e streaming, quando gioca Berrettini (Di sabato 24 settembre 2022) oggi, sabato 24 settembre, per la Laver Cup 2022, alla O2 Arena di Londra si giocheranno quattro sfide, tre in singolare ed una in doppio. Sessione pomeridiana dalle 14.00 con Berrettini-Auger-Aliassime e Norrie-Fritz, sessione serale dalle 20.00 con Djokovic-Tiafoe e Berrettini / Djokovic-de Minaur / Sock. oggi ogni incontro vale 2 puntI. Sarà possibile seguire tutti i match in diretta tv su Eurosport 1 (visibile anche su Sky al canale 210), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player, discovery+, DAZN, Sky Go, Tim Vision, NOW. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dei match di singolare e doppio con Matteo Berrettini. PROGRAMMA 24 SETTEMBRE Laver CUP 2022 EUROPA-MONDO 2-2 DOPO LA ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022), sabato 24 settembre, per laCup, alla O2 Arena di Londra si giocheranno quattro sfide, tre in singolare ed una in doppio. Sessione pomeridiana dalle 14.00 con-Auger-Aliassime e Norrie-Fritz, sessione serale dalle 20.00 con Djokovic-Tiafoe e/ Djokovic-de Minaur / Sock.ogni incontro vale 2 puntI. Sarà possibile seguire tutti i match in diretta tv su Eurosport 1 (visibile anche su Sky al canale 210), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player, discovery+, DAZN, Sky Go, Tim Vision, NOW. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dei match di singolare e doppio con Matteo. PROGRAMMA 24 SETTEMBRECUPEUROPA-MONDO 2-2 DOPO LA ...

