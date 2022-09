Wimbledon 2001, Federer vs. Sampras: The king is dead, long live the king! (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ il 2 luglio 2001. Un lunedì. Il lunedì della seconda settimana di Wimbledon, per essere più precisi. La giornata che ogni appassionato di tennis ha considerato per decenni come la più bella dell’anno. Quello che veniva chiamato ‘Manic Monday’ dai britannici, perché il programma prevedeva la disputa di tutti gli ottavi del singolare, sia maschile che femminile. Il caso ha voluto che proprio a partire da quest’anno, il 2022, non esista più. Esattamente come il ‘Middle Sunday’. Ma nel corso della storia del torneo più prestigioso al mondo di incontri memorabili da ricondurre a quel lunedì della seconda settimana ce ne sono tanti. Torniamo però a quel 2 luglio di ventuno anni fa, quando sul Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club scendono in campo Pete Sampras e Roger Federer. Da un lato della rete ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ il 2 luglio. Un lunedì. Il lunedì della seconda settimana di, per essere più precisi. La giornata che ogni appassionato di tennis ha considerato per decenni come la più bella dell’anno. Quello che veniva chiamato ‘Manic Monday’ dai britannici, perché il programma prevedeva la disputa di tutti gli ottavi del singolare, sia maschile che femminile. Il caso ha voluto che proprio a partire da quest’anno, il 2022, non esista più. Esattamente come il ‘Middle Sunday’. Ma nel corso della storia del torneo più prestigioso al mondo di incontri memorabili da ricondurre a quel lunedì della seconda settimana ce ne sono tanti. Torniamo però a quel 2 luglio di ventuno anni fa, quando sul Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club scendono in campo Petee Roger. Da un lato della rete ...

Eurosport_IT : Pete Sampras omaggia Federer ricordando quel match a Wimbledon 2001 'Non avevo idea che, vent'anni dopo, avresti vi… - drewsmemories : RT @teozorzoli: Il giudice di sedia dell'ultimo match in carriera di Roger #Federer sarà Mohamed Lahyani. Lo svedese arbitrò Federer-Sampra… - realmikesanta : RT @teozorzoli: Il giudice di sedia dell'ultimo match in carriera di Roger #Federer sarà Mohamed Lahyani. Lo svedese arbitrò Federer-Sampra… - Gardenia11_1 : RT @teozorzoli: Il giudice di sedia dell'ultimo match in carriera di Roger #Federer sarà Mohamed Lahyani. Lo svedese arbitrò Federer-Sampra… - rosalbarosa96 : RT @teozorzoli: Il giudice di sedia dell'ultimo match in carriera di Roger #Federer sarà Mohamed Lahyani. Lo svedese arbitrò Federer-Sampra… -