Revolution X Game Of Thrones, la collezione make up ispirata alla saga è qui (Di venerdì 23 settembre 2022) È la saga televisiva più famosa di sempre a livello mondiale, per molti è persino la più bella mai realizzata: si tratta di Game of Thrones e, oggi finalmente, è disponibile la collezione make up di Revolution dedicata proprio a lei e ai suoi toni trionfali e mitici. L’occasione del lancio è perfetta: Halloween 2022 diventa così all’insegna di Game Of Thrones per Revolution, che ha lanciato una limited edition audace, versatile e dai colori intensi. Vediamo insieme tutti i cosmetici che la compongono. Revolution X Game of Thrones, le palette occhi Naturalmente le 3 palette di ombretti si dividono in base ai colori e ai regni di riferimento della serie tv: Winter is coming Forever ... Leggi su diredonna (Di venerdì 23 settembre 2022) È latelevisiva più famosa di sempre a livello mondiale, per molti è persino la più bella mai realizzata: si tratta diofe, oggi finalmente, è disponibile laup didedicata proprio a lei e ai suoi toni trionfali e mitici. L’occasione del lancio è perfetta: Halloween 2022 diventa così all’insegna diOfper, che ha lanciato una limited edition audace, versatile e dai colori intensi. Vediamo insieme tutti i cosmetici che la compongono.of, le palette occhi Naturalmente le 3 palette di ombretti si dividono in base ai colori e ai regni di riferimento della serie tv: Winter is coming Forever ...

