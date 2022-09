"Putin voleva sostituire Zelensky con persone perbene": bufera su Berlusconi e imbarazzo in Ue (Di venerdì 23 settembre 2022) Silvio Berlusconi giovedì sera intervenendo a Porta a Porta su Rai 1 si è lasciato andare a una ricostruzione dell'attacco della Russia all'Ucraina con parole che hanno fatto registrare forti polemiche Bruno Vespa gli aveva... Leggi su today (Di venerdì 23 settembre 2022) Silviogiovedì sera intervenendo a Porta a Porta su Rai 1 si è lasciato andare a una ricostruzione dell'attacco della Russia all'Ucraina con parole che hanno fatto registrare forti polemiche Bruno Vespa gli aveva...

repubblica : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene' - EnricoLetta : Per #Berlusconi #Putin voleva sostituire il governo #Zelensky con un governo di #personeperbene. Non ci sono parole… - elio_vito : Eh niente, il richiamo della dacia è troppo forte, Berlusconi ha giustificato ancora una volta Putin e l’invasione… - gapetv : RT @sole24ore: Berlusconi: «Putin voleva sostituire Zelensky con un governo di persone perbene» - Il Sole 24 ORE - miritwit23 : RT @EnricoLetta: Per #Berlusconi #Putin voleva sostituire il governo #Zelensky con un governo di #personeperbene. Non ci sono parole per co… -