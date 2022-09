Prima diffida al Grande Fratello Vip | Elettra Lamborghini mette a tacere la sorella | la prossima sarà Belen Rodriguez?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 settembre 2022)alVip ieri sera. Il programma non è ancora entrato nel vivo (siamo solo alla seconda puntata) e possiamo già dire che questo cast ci sta regalando grandi soddisfazioni peccato poi che quando si ha a che fare con i vip tutto è molto più complicato. Ieri sera Alfonso Signorini ha parlato con Ginevradel suo (non) rapporto con landola al corrente dellaarrivata in redazione perrla a. Non è lavolta che si parla di questa possibilità tanto che, proprio lo scorso anno, si era già data per certa la partecipazione di Ginevraal...