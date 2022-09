Marche | a una settimana dall’alluvione ancora si spala Gli scatti e il racconto di Giuseppe | “La resistenza in mezzo alla devastazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) A distanza di unache ha devastato le, la popolazione fai conti con danni ingenti. “Le strade principali sono state ripulite da fango e macerie, ma c’ètanto lavoro da fare in abitazioni in cui la distruzione ha preso il sopravvento” affermaChiucchiù, fotografo di Montecarotto, paesino incastonato tra le zone più colpite di Ostra e Serra de’ Conti. Dsua casa adagiata su una collina, la sera del 15 settembre, in predapreoccupazione per la forte pioggia, è partito per andare incontrosua compagna in arrivo da Jesi: “Prima che la situazione peggiorasse – racconta – sono balzato sul mio fuoristrada e, passando sopra a piccole frane, l’ho raggiunta a metà strada per ...