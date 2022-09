Inter, Zhang torna e chiede di più. Marotta-Inzaghi, confronto schietto. Il tecnico si è sentito solo | Primapagina (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-22 23:30:00 Arrivano conferme: L’Inter viaggia a Intermittenza, i risultati non arrivano e nello spogliatoio nerazzurro sono in troppi a vestire il diritto di potersi sentire scontenti. E allora una riunione tira l’altra, perché in fondo, dietro alle maschere e ai sorrisi da palcoscenico, la dirigenza nasconde una normale preoccupazione. Tormenti divenuti ancora più acuti negli ultimi giorni, perché alle mancanze dei calciatori si sono aggiunte anche quelle di Inzaghi, modellato e confuso dall’ambiente circostante, quasi influenzato nelle scelte. La faccenda è delicata, lo ha capito anche Steven Zhang, che appena atterrato a Milano nella mattinata di ieri ha chiesto al suo autista di dirigersi immediatamente ad Appiano Gentile per potersi confrontare con l’allenatore senza perdere altro tempo. Perisic a parte, ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-22 23:30:00 Arrivano conferme: L’viaggia amittenza, i risultati non arrivano e nello spogliatoio nerazzurro sono in troppi a vestire il diritto di potersi sentire scontenti. E allora una riunione tira l’altra, perché in fondo, dietro alle maschere e ai sorrisi da palcoscenico, la dirigenza nasconde una normale preoccupazione. Tormenti divenuti ancora più acuti negli ultimi giorni, perché alle mancanze dei calciatori si sono aggiunte anche quelle di, modellato e confuso dall’ambiente circostante, quasi influenzato nelle scelte. La faccenda è delicata, lo ha capito anche Steven, che appena atterrato a Milano nella mattinata di ieri ha chiesto al suo autista di dirigersi immediatamente ad Appiano Gentile per potersi confrontare con l’allenatore senza perdere altro tempo. Perisic a parte, ...

