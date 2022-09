In passerella le donne della Casa Circondariale femminile di Pozzuoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Quel che ho visto ieri alla Casa Circondariale femminile di Pozzuoli durante l’evento “Moda è…” di Anna Paparone è la solidarietà femminile, a partire dall’insegnante di portamento e fino alla più giovane delle studentesse che hanno partecipato a questa singolare Kermesse. L’evento è stato presentato da Anna Paparone e Diego Sanchez ed è alla sua Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 23 settembre 2022) Quel che ho visto ieri alladidurante l’evento “Moda è…” di Anna Paparone è la solidarietà, a partire dall’insegnante di portamento e fino alla più giovane delle studentesse che hanno partecipato a questa singolare Kermesse. L’evento è stato presentato da Anna Paparone e Diego Sanchez ed è alla sua Il Blog di Giò.

