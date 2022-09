Grande Fratello Vip 7: Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra (Di venerdì 23 settembre 2022) Elettra Lamborghini ha fatto arrivare una diffida alla sorella Ginevra e anche al Grande Fratello Vip 7: non potranno parlare di lei. Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7 è arrivata già la prima diffida: a mandarla è stata Elettra Lamborghini, destinatari la sorella Ginevra e lo stesso programma. La gieffina in questi giorni ha parlato spesso del suo difficile rapporto con la sorella che, attraverso i legali, ha chiuso definitivamente la porta ad un eventuale chiarimento. Niente incontro in Giardino o in Glass Room, il chiarimento sperato, soprattutto da Alfonso Signorini, tra Elettra e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022)ha fatto arrivare unaallae anche alVip 7: non potranno parlare di lei. Durante la seconda puntata delVip 7 è arrivata già la prima: a mandarla è stata, destinatari lae lo stesso programma. La gieffina in questi giorni ha parlato spesso del suo difficile rapporto con lache, attraverso i legali, ha chiuso definitivamente la porta ad un eventuale chiarimento. Niente incontro in Giardino o in Glass Room, il chiarimento sperato, soprattutto da Alfonso Signorini, trae ...

