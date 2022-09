Elezioni | Di Maio “Non dobbiamo abbandonare le fasce deboli”

(Di venerdì 23 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Questa campagna si è trasformata in un referendum sul reddito di cittadinanza, questo è molto preoccupante: nel bel mezzo di una crisi energetica e di una crisi legata all'inflazione, nonlee allo stesso tempostare vicini alle imprese”. Lo dice il Ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di, a margine di un appuntamento elettorale a piazza Carlo III a Napoli. “Ci sono imprenditori che hanno il terrore negli occhi nel parlare della bolletta di settembre, hanno difficoltà già a pagare quella di luglio e di agosto – prosegue Di-. Immediatamente dopo lenoi, da lunedì, con Impegno Civico, saremo a lavoro per un decreto taglia bollette, saremo a lavoro per ...

Bisogna anche dire, a onor del vero, che è già da un po' di tempo che Di Maio ha preso le distanze dalle ... guidata dall'attuale Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che nel 2019 aveva incontrato il leader ... che ha come modello l'azione politica di Macron quando si candidò alle elezioni del 2017. Elezioni 2022: le principali proposte e la versione in pdf del programma elettorale di Impegno Civico, la lista di Di Maio che farà parte della coalizione di centrosinistra.