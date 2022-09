Da Djuricic a Villar, da Pussetto all’atteso Winks: la Sampdoria aspetta energie nuove per ripartire (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Doria finora ha avuto poco dagli acquisti: Filip, Gonzalo e Nacho devono crescere. L’inglese fa gli straordinari: spera di andare in panchina nel match-bivio col Monza Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Doria finora ha avuto poco dagli acquisti: Filip, Gonzalo e Nacho devono crescere. L’inglese fa gli straordinari: spera di andare in panchina nel match-bivio col Monza

fedelion1 : @MicheleSolari70 @rickysamp69 @stefb71 @circondatodiblu Gabbia un tempo ormai ce l’ha, Quaglia idem, Pussetto secon… - fedelion1 : @MicheleSolari70 @pil11979 @circondatodiblu Ma allora se vuoi fare una punta metti: Vieira Villar Rincon Sabiri Dju… - Lucaucce : #Top & #Flop #Spezia-#Sampdoria: #Villar, #Djuricic e Bere male. Si salvano in due... #SpeziaSamp - clubdoria46 : #Top & #Flop #Spezia-#Sampdoria: #Villar, #Djuricic e Bere male. Si salvano in due... #SpeziaSamp - Stefano71837948 : @Torrenapoli1 Secondo me l'unica soluzione è giocare con un centrocampo a 3 con Rincon Villar e Vieira (attendendo… -