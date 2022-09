(Di venerdì 23 settembre 2022)TV – Nella prima serata di ieri, giovedì 222022, ilVip è andato in onda con la suache si è dovuta scontrare con lo speciale di Porta a Porta, trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Rai.a seguire idella prima serata di ieri.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 7, seconda puntata 22 settembre: ecco i dati auditel del prime time - IVALDO1962 : @Moonlightshad1 Premiato e apprezzato ,da banchieri ,affaristi,ex manovratore di colpi di stato ,tutti a congratula… - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 22 settembre: Porta a Porta Grande Fratello Vip Piazzapulita - #Ascolti #giovedì #settembre:… - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 22 settembre: Porta a Porta Grande Fratello Vip Piazzapulita - #Ascolti #giovedì #settembre:… - infoitcultura : Ascolti tv ieri sera, giovedì 22 settembre: il Grande Fratello vip 7 regna -

Il secondo motivo è che Ciacci in questi anni è stato ilfustigatore di Pamela Prati, ...conta molto sulle scintille che arriveranno tra Ciacci e Prati nelle prossime puntate con...tv di giovedì 22 settembre 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Porta a porta " contro "Fratello Vip 2022 " Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, giovedì 22 settembre 2022 Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Immediata antipatia reciproca o clamorosa gaffe di uno dei due: degli incipit da manuale di una storia d’amore, quello che ha dato una mano a Cupido tra Tiziana Giardoni e ...