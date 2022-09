(Di giovedì 22 settembre 2022) Attaccando Crimea e Donbass ora l’Occidente rischia che Mosca sganci la Bomba. Putin ci tiene a sottolineare che non è un bluff: come fece Kennedy con Kruscev

La Stampa

La Russia non era più l'impero delloma la roccaforte della rivoluzione. La Polonia non era più ... Ma il senso politico di quel mito nazionalista si rovescia nel suo contrario, quando si......Fabergé donati dallodi Russia Nicola II alla famiglia reale inglese, due scatole intarsiate d'argento e alcuni orologi in oro. Una passeggiata turistica nelle strade di Londra che si... Se lo Zar trasforma in realtà la minaccia atomica DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BERLINO — « Né Cappuccetto Rosso, né Cenerentola», scrive sul giornale cinese Global Times un politologo vicino al Cremlino per descrivere la condizione della Russia di front ...