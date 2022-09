PORTA A PORTA: L’INUTILE SPECIALE CON I LEADER. NIENTE CONFRONTI MA MONOLOGHI (Di giovedì 22 settembre 2022) Bruno Vespa ci teneva molto ad ospitare, finalmente, un confronto tra i LEADER politici. E invece no. Il tutto si è trasformato nell’ormai superato appello al voto, anzi monologo, sia giovedì scorso con i partiti minori e questa sera, giovedì 22 settembre, con i big. Ospiti di Bruno Vespa, nell’ordine, Luigi Di Maio di Impegno Civico, Silvio Berlusconi di Forza Italia, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Carlo Calenda di Azione/Italia Viva, Matteo Salvini della Lega ed Enrico Letta del Partito Democratico. Se sulla tv online del Corriere della Sera non ci sono stati problemi ad ospitare il confronto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, in televisione non è stato possibile. Chi non ricorda, anche per visione postuma sui social, il confronto tra Prodi e Berlusconi? Un’occasione persa. Leggi su bubinoblog (Di giovedì 22 settembre 2022) Bruno Vespa ci teneva molto ad ospitare, finalmente, un confronto tra ipolitici. E invece no. Il tutto si è trasformato nell’ormai superato appello al voto, anzi monologo, sia giovedì scorso con i partiti minori e questa sera, giovedì 22 settembre, con i big. Ospiti di Bruno Vespa, nell’ordine, Luigi Di Maio di Impegno Civico, Silvio Berlusconi di Forza Italia, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Carlo Calenda di Azione/Italia Viva, Matteo Salvini della Lega ed Enrico Letta del Partito Democratico. Se sulla tv online del Corriere della Sera non ci sono stati problemi ad ospitare il confronto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, in televisione non è stato possibile. Chi non ricorda, anche per visione postuma sui social, il confronto tra Prodi e Berlusconi? Un’occasione persa.

