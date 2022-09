“Io | 20enne disabile | lasciata a terra dal bus sotto la pioggia | spesso non mi fanno salire con la carrozzella”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 settembre 2022) Trescore Balneario. Fatiha Mahsori è una ragazza di 20 anni, abita a Trescore Balneario. Frequenta un corso di informatica e tutte le mattine raggiunge Ponte San Pietro in autobus, quando è fortunata. Perchécapita che gli autisti non la facciano, dato che è su una sedia a rotelle. “A volte mi dicono che le pedane non funzionano, altre che c’è troppa gente e non c’è spazio per me e per la mia. Una volta addirittura,la, un autista mi ha chiuso la porta in faccia quando gli ho detto che dovevoe mi serviva il supporto meccanico”, racconta Fathia. “Sono settimane che provo a prendere i trasporti, ma per chi èè davvero molto difficile – continua -. Ho avuto diversi problemi con i pullman della compagnia Arriva, che ...