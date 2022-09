Highlights e gol Turchia-Lussemburgo 3-3: Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di giovedì 22 settembre 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Turchia-Lussemburgo 3-3, match della Lega C di Nations League 2022/2023. Al 9? dopo un pasticcio difensivo di Elmali, Martins ne approfitta e firma l’1-0 che costringe Under e compagni a rincorrere. Il pareggio arriva su rigore dopo un fallo di Chanot: l’ex Roma Under si presenta dagli undici metri e non sbaglia. Al 37? Sinani porta di nuovo in vantaggio il Lussemburgo, ma l’autorete di Chanot al 39? ristabilisce la parità. Al 69? Rodrigues firma il 3-2 che gela di nuovo lo stadio di Istanbul. Nel finale il gol di Yuksek. La Turchia è promossa in Lega B. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Glie le azioni salienti di3-3, match della Lega C di. Al 9? dopo un pasticcio difensivo di Elmali, Martins ne approfitta e firma l’1-0 che costringe Under e compagni a rincorrere. Il pareggio arriva su rigore dopo un fallo di Chanot: l’ex Roma Under si presenta dagli undici metri e non sbaglia. Al 37? Sinani porta di nuovo in vantaggio il, ma l’autorete di Chanot al 39? ristabilisce la parità. Al 69? Rodrigues firma il 3-2 che gela di nuovo lo stadio di Istanbul. Nel finale il gol di Yuksek. Laè promossa in Lega B. SportFace.

