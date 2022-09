Gazzetta: prima la forza del Napoli si vedeva quando c’era Osimhen, ora si intuisce quando non c’è (Di giovedì 22 settembre 2022) L’infortunio di Osimhen non ha paralizzato la capacità offensiva del Napoli, anzi. Venuto meno il nigeriano, Spalletti ha potuto contare sulla potenza dei gol di Raspadori e Simeone. Il Napoli ha una ricchezza di alternative, davanti, superiore alle altre squadre del campionato, scrive la Gazzetta dello Sport. prima la forza del Napoli la vedevi quando c’era Osimhen, ora la intuisci quando non c’è. Con lo Spezia e a Glasgow ha segnato Raspadori, con il Milan ha deciso Simeone. Nessuno ha la ricchezza di alternative sui cui può contare Spalletti, soprattutto nel reparto avanzato. Ciò non significa che Osimhen sia diventato meno importante di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) L’infortunio dinon ha paralizzato la capacità offensiva del, anzi. Venuto meno il nigeriano, Spalletti ha potuto contare sulla potenza dei gol di Raspadori e Simeone. Ilha una ricchezza di alternative, davanti, superiore alle altre squadre del campionato, scrive ladello Sport.ladella vedevi, ora la intuiscinon c’è. Con lo Spezia e a Glasgow ha segnato Raspadori, con il Milan ha deciso Simeone. Nessuno ha la ricchezza di alternative sui cui può contare Spalletti, soprattutto nel reparto avanzato. Ciò non significa chesia diventato meno importante di ...

