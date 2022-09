Elisabetta Gregoraci l’ha baciato con la lingua: l’ex gieffino risponde imbarazzato (Di giovedì 22 settembre 2022) Elisabetta Gregoraci ha baciato proprio lui e quest’ultimo adesso ricorda quel momento con grande imbarazzo. Prima al Festival del Cinema di Venezia e recentemente a Nudi per la Vita, condotto da Mara Maionchi, l’ex di Flavio Briatore è instancabile e non si ferma mai, sempre pronta ad aiutare il prossimo e a trasmettere messaggi positivi di solidarietà e amore. Elisabetta Gregoraci – Altranotizia.it- (Fonte: Google)Non solo protagonista della mondanità, anche a scopo benefico ma soprattutto ‘punta di diamante’ del gossip, nei cui confronti le riviste scandalistiche non potrebbero farne a meno. Un esempio lampante è sempre stata la sua vita privata e, in particolar modo, un bacio per un ex gieffino, a cui tutta Italia ha assistito. Di cosa si tratta ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 22 settembre 2022)haproprio lui e quest’ultimo adesso ricorda quel momento con grande imbarazzo. Prima al Festival del Cinema di Venezia e recentemente a Nudi per la Vita, condotto da Mara Maionchi,di Flavio Briatore è instancabile e non si ferma mai, sempre pronta ad aiutare il prossimo e a trasmettere messaggi positivi di solidarietà e amore.– Altranotizia.it- (Fonte: Google)Non solo protagonista della mondanità, anche a scopo benefico ma soprattutto ‘punta di diamante’ del gossip, nei cui confronti le riviste scandalistiche non potrebbero farne a meno. Un esempio lampante è sempre stata la sua vita privata e, in particolar modo, un bacio per un ex, a cui tutta Italia ha assistito. Di cosa si tratta ...

