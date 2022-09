Dynamite 21 09 2022 Grand Slam

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 22 settembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, siamo prontissimi per il mega episodio speciale. Ci troviamo nella meravigliosa cornice dell’Arthur Ashe Stadium di New York ed il menù del giorno è degno di un pay per view. Tra i tanti match titolati in programma spicca l’attesissimo incontro con in palio il vacante AEW World Championship tra i compagni del BCC Jon Moxley e Bryan Danielson. Lo show si apre sulle note di ‘Judas’, siamo pronti al primo dei cinque match titolati della serata ovvero quello tra il campione del mondo della ROH Claudio Castagnoli e Chris Jericho. ROH World Championship: Claudio Castagnoli (c) vs. Chris Jericho (4 / 5) Castagnoli e Jericho mettono in scena un gran bell’opener, i due contendenti hanno mostrato una buonissima alchimia in ring (del resto parliamo di due performer coi fiocchi) ...